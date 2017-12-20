Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 6

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 19 и 20 декабря, раскрыто 6.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 5 случаев кражи, 4 случая мошенничества, по 1 случаю похищения человека, разбойного нападения, присвоения, служебного подлога или служебной халатности.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи и мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 5 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.