Президент Республики Арцах встретился с благотворителем Григором Григоряном

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 20 декабря принял благотворителя Григора Григоряна и обсудил с ним вопросы, касающиеся реализации различных программ в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян выразил признательность благотворителю за постоянное содействие Арцаху и активное участие в деле развития страны.