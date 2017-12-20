Глава МИД Армении и генсек МОФ обсудили подготовку намеченного в Ереване в 2018г. саммита Франкофонии

Находящийся с визитом в Париже министр иностранных дел Армении, председатель министерской конференции Франкофонии Эдвард Налбандян встретился с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены результаты прошедшей в конце ноября в Париже министерской конференции Франкофонии.

Министр иностранных дел Армении и генеральный секретарь МОФ обменялись мнениями вокруг подготовки намеченного в Ереване в 2018г. саммита Франкофонии и заседаний других уставных органов организации.

Собеседники детально коснулись вопросов по содержанию саммита, как то разработки намеченных к принятию на саммите документов, основных направлений дискуссий, франкоязычного бизнес-форума.

Эдвард Налбандян и Микаэль Жан обменялись мнениями по ряду направлений деятельности МОФ.