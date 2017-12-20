Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-12-17

ЕРЕВАН, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 декабря, курс доллара США сократился на 0.55 драмa и составил 481.54 драм. Курс евро вырос на 0.94 драмa и составил 570.05 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 8.21 драм. Курс британского фунта вырос на 0.42 драмa и составил 644.88 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 26.17 драмa и составила 19512.57 драм. Цена серебра выросла на 0.72 драмa и составила 250.11 драм. Цена платины выросла на 169.83 драмa и составила 14150.43 драм.