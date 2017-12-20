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Азиатские индексы - 20-12-17


ТОКИО, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22868.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1815.18 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3296.54 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29253.66 пункта.



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