Азиатские индексы - 20-12-17

ТОКИО, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22868.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1815.18 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3296.54 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29253.66 пункта.