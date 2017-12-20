Премьер-министр Армении принял членов Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял членов европейской стороны Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения во главе с сопредседателем комиссии Саджадом Каримом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карапетян поприветствовал проведение 17-го заседания Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения в Ереване и подчеркнул, что Армения придает важность подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

«Это важное для нас событие. Соглашение подтверждает и нашу приверженность продолжать широкомасштабные реформы в стране, и приверженность ЕС помогать нам в этом деле», - отметил премьер.

Карапетян сообщил, что в настоящее время ведется работа по созданию межведомственной комиссии для реализации соглашения.

Подчеркнув, что подписание соглашения станет дополнительным стимулом для европейских компаний, глава правительства представил возможности Армении. Он отметил, что, учитывая существующие привилегированные режимы, Армения должна рассматриваться как платформа, через которую можно выйти на рынки Евразийского экономического союза, ЕС, США и Ирана.

Карен Карапетян также ответил на вопросы европейских парламентариев, которые в основном касались осуществления предусмотренных соглашением шагов, инициированных в различных сферах реформ, направленных на развитие экономики усилий и другие вопросы.