В Дамаске построят новый аэропорт

Власти Сирии планируют построить новый аэропорт в Дамаске на замену устаревшему, построенному почти 50 лет назад. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Али Хаммуд.

"Будет построен новый аэропорт Дамаска. Нынешний аэропорт построен в 1970 году, у него малая пропускная мощность. Ввиду этого мы собираемся подготовить проект нового аэропорта, подходящего Дамаску", — заявил министр.

Хаммуд не уточнил конкретные временные сроки постройки нового аэровокзального комплекса.

До начала войны в Сирии аэропорт в Дамаске был не только самым крупным в стране, но и в регионе. Сейчас из 12 самолетов в рабочем состоянии находятся только пять, остальные были повреждены за время боевых действий. Международные рейсы из Дамаска есть только в Иран, Ливан, Армению и Россию.

Директор аэропорта Башар Гафра в июле сообщил, что воздушная гавань до войны обслуживала за год около четырех миллионов пассажиров, сейчас — не более полумиллиона.