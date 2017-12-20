Канадская пара впервые за 70 лет встретит Рождество порознь

Престарелые супруги из Канады Герберт и Одри Гудайн за неделю до Рождества узнали, что им придется провести праздник вдали друг от друга, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

91-летний Герберт и 89-летняя Одри Гудайн женаты 69 лет, а вместе - 73 года. Последние три года они прожили в доме престарелых, но несколько дней назад выяснилось, что Герберту нужно переехать в другое заведение: мужчина страдает деменцией, и его состояние ухудшается.

Паре сообщили о расставании за неделю до Рождества, по их собственным словам, безнадежно испортив праздник.

"Вчера я говорила с родителями - моя мать рыдала, а фоном было слышно отца," - написала в воскресенье в "Фейсбуке" дочь Гудайнов Диана Филипс.

"Мама говорит, что для них Рождество закончилось - это будет самый безрадостный праздник в их жизни. Почему нельзя было подождать с переездом, пока кончатся праздники?" - пишет Филипс.

Случившаяся с Гудайнами история разошлась по соцсетям, постом Филипс поделились более 17 тысяч пользователей "Фейсбука".

По словам Дианы, она просила чиновников из администрации провинции Нью-Брансуик отсрочить переезд на неделю, но те ей отказали.