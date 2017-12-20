Объем экспорта товаров из Армении впервые превысил 2 млрд долларов: замминистра

За первые 11 месяцев текущего года в Армении зарегистрированы беспрецедентные экономические показатели. В январе-ноябре объемы экспорта впервые за период независимости Армении превысили 2 млрд долларов. Как сообщил в бесед с Арменпресс заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян, этот показатель был ожидаем, и является результатом последовательной политики правительства по экспорту.

«Экспорт товаров впервые превысил 2 млрд долларов. Такой показатель, безусловно, ожидался, поскольку, будучи одной из движущих сил экономики, экспорт зафиксировал устойчивую тенденцию роста в течение года», - сказал заместитель министра.

По его словам, 7,3% экономической активности является самой высокой за последние пять лет.

За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель экономической активности в Армении увеличился на 7,3%. За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы строительства выросли на 0,3%, составив 324 млрд 558 млн драмов. Объемы производства электроэнергии выросли на 4.9%. Объемы услуг (без торговли) вырос на 14,2%, составив 1 трлн 311 млрд 188.4 млн драмов, а в валовом продукте сельского хозяйства имеется спад на 3,9%, составив 811 млрд 713.8 млн драмов. Индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а индекс цен на промышленные товары вырос на 3.9%. Торговый оборот вырос на 14.4%, составив 2 трлн 272 млрд 476.9 млн драмов.