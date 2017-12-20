Президент Арцаха провел встречу с представителями Аудиторской палаты страны

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 20 декабря встретился с представителями Аудиторской палаты Республики Арцах во главе с руководителем учреждения Эрнестом Аванесяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян поздравил присутствующих по случаю 10-летнего юбилея палаты, как независимого органа, осуществляющего внешний государственный аудит, пожелал сотрудникам эффективной работы и вручил группе сотрудников высокие государственные награды.

Бако Саакян подчеркнул важность проводимой Аудиторской палатой работы, отметив, что от ее деятельности во многом зависит эффективное осуществление контроля над государственными средствами. При этом он добавил, что и впредь будет сделано все возможное для обеспечения естественного развития структуры и улучшения социально-бытовых условий сотрудников.