ЕК впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру против Польши

Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС источник в институтах ЕС.

"ЕК приняла решение запустить процедуру по статье 7 Договора о Европейском союзе в отношении Польши", - заявил он.

Это произошло впервые в истории Евросоюза.

Теперь по 7-й статье Договора о Европейском союзе Варшава может быть лишена права голоса в Совете ЕС.





