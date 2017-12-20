Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

ЕК впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру против Польши


Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС источник в институтах ЕС.

"ЕК приняла решение запустить процедуру по статье 7 Договора о Европейском союзе в отношении Польши", - заявил он.

Это произошло впервые в истории Евросоюза.

Теперь по 7-й статье Договора о Европейском союзе Варшава может быть лишена права голоса в Совете ЕС.



 



Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации