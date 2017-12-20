Председатель НС Армении принял посла Соединенного Королевства

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 20 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джудит Фарнуорт.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, глава парламента высоко оценил реализацию программы по усилению возможностей НС в ходе перехода к парламентской демократии. Спикер парламента поблагодарил правительство Соединенного Королевства, так как программа осуществляется Международным центром человеческого развития при финансовом содействии Офиса по внешним отношениям и сотрудничеству Великобритании.

А.Баблоян подчеркнул важность проводимых семинаров по развитию навыков как для депутатов, так и аппарата, отметив, что они будут способствовать эффективности работы, институциональному укреплению парламента и формированию культуры контроля.

Председатель НС с удовлетворением констатировал, что программа в Армении осуществляется при содействии страны, имеющей многолетний опыт парламентского управления. По его словам, дел еще много, но продвигаясь шаг за шагом вперед, можно достичь желаемого результата.

Посол Джудит Фарнуорт отметила огромное желание сотрудничать с Арменией, реализовать программы по развитию возможностей парламента. Она, обратившись к программам развития навыков и возможностей Аппарата НС, выразила мнение, что это поможет аппарату работать более эффективно и организовать свою деятельность. Г-жа Фарнуорт отметила, что спустя годы НС Армении будет сталкиваться с теми же вызовами, что и сегодня британский парламент. Посол подчеркнула важность и других работ в этом направлении.

В оценке Джудит Фарнуорт, прогресс в Армении очевиден, есть положительные сигналы, и в мире имидж страны возрос.

В завершение встречи собеседники обратились также к организационным вопросам программы сотрудничества.