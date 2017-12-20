В парламенте Армении 20 декабря состоялась пресс-конференция сопредседателей Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения Армена Ашотяна и Саджада Карима.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Ашотян сообщил, что обсуждавшиеся на 17-м заседании Комиссии парламентского сотрудничества вопросы касались демократии, основных свобод человека, проведенных в РА конституционных реформ, проблем региональной безопасности, армяно-турецких отношений, урегулирования Арцахской проблемы, а также положений проекта закона о семейном насилии.

В итоге двухдневных дебатов принято заявление, которое, согласно сопредседателям, не только представляет прошлое и настоящее отношений ЕС – Армения, но и обозначает приоритеты развития, исходящие из первоочередностей сотрудничества двух парламентов.

“Это заседание – явно историческое, поскольку созвано после подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС”, - отметил А.Ашотян.

“По Нагорно-Карабахской проблеме на заседании зафиксировано, что проблема должна быть решена исключительно мирным переговорным путем в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ”, - подчеркнул А.Ашотян.

Сопредседатель комиссии Саджад Карим от имени Европарламента выразил признательность за организацию на высоком уровне работ 17-го заседания и по достоинству оценил круг обсуждавшихся на нем вопросов.

Г-н Карим выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между двумя парламентами.

“Заключенное соглашение обеспечивает финансовую поддержку реализации различных программ. Мы традиционно работаем по принципу “большее за большее”, которое несет в себе определенные условия, и в этом плане Армении надо показать, что у нее явный прогресс в намеченных и взаимно согласованных нами сферах. В этом налицо желание Армении как суверенного государства строить собственное будущее. Евросоюз готов оказать соответствующее содействие в этом процессе”, - отметил Саджад Карим.

Выступавшие ответили также на вопросы журналистов.