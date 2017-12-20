Министр иностранных дел Армении встретился с членами Сената и Национального собрания Франции

Находящийся с рабочим визитом во Франции министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с около четырьмя десятками представляющими различные политические силы членами Сената и Национального собрания Франции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи Эдвард Налбандян коснулся многовековых отношений армянского и французского народов, достижений, зарегистрированных за прошедшие 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Францией. Министр иностранных дел Армении высоко оценил важную роль парламентов двух стран в углублении армяно-французского сотрудничества.

В свете заключенного с ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве глава внешнеполитического ведомства Армении представил отношения Армении и Европейского союза.

Эдвард Налбандян коснулся ведущей роли Армении в международных усилиях по предупреждению преступлений против человечества.

Министр иностранных дел Республики Армения детально коснулся совместных усилий Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахской проблемы, последних событий в процессе урегулирования.

Министр Налбандян представил французским парламентариям подходы Армении в отношении ряда региональных проблем и путей их урегулирования.

После выступления глава внешнеполитического ведомства Армении ответил на многочисленные вопросы присутствующих.