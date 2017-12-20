Телеканал Channel 4 вместо рождественского послания королевы предоставит слово детям

Британский телеканал Channel 4 вместо традиционного ежегодного рождественского послания королевы покажет обращение детей, которые пострадали от пожара в высотке Grenfell Tower. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает газета The Guardian.

Пять девочек и мальчиков в возрасте от семи до 12 лет обратятся к британцам с телеэкранов и расскажут им о своих воспоминаниях о пожаре, а также о последствиях этой трагедии, унесшей полгода назад жизни более 70 человек и оставившей без крыши над головой сотни людей.

Дети поведают зрителям о важности семьи и дома в жизни каждого человека.

Пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня 2017 года.