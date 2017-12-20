В Тегеране из-за загрязнения воздуха четвертый день подряд закрыты школы

Школы в Тегеране остаются закрытыми четвертый день подряд в связи с сохраняющимся высоким уровнем загрязнения атмосферы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. Также школы закрыты в городах Исфахан, Урмия и Тебриз, где также отмечаются экологические проблемы.

По данным СМИ, окончание учебной недели в иранских школах приходится на среду, однако неизвестно, возобновятся ли занятия в субботу.

СМИ отмечают, что на данный момент уровень содержания вредных частиц в воздухе над Тегераном более чем в шесть раз превышает допустимую норму. Так, на один кубометр воздуха зафиксирован 160 микрограмм таких частиц, тогда как максимумом, допустимым Всемирной организацией здравоохранения, считается 25 микрограмм.

В связи со сложной экологической ситуацией власти Тегерана существенно ограничили движение автотранспорта и направили на улицы города дополнительные кареты скорой помощи. В районе Тегерана временно закрыты шахты и предприятия, загрязняющие атмосферу.

В то же время СМИ сообщают, что подобные сезонные проблемы в районе Тегерана наблюдаются уже два десятилетия, причем ситуация продолжает ухудшаться.