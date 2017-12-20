Опрос: каждый третий россиянин хотел бы получить деньги в качестве подарка на Новый год

Каждый третий россиян хотел бы получить к Новому году в качестве подарка деньги, но получит скорее всего сладости или косметику. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствует опрос, проведенный Службой исследований HeadHunter среди 4,2 тыс. работников.

"Наибольшая доля россиян хотела бы получить в качестве подарка к Новому году деньги - 29%. Вторым по популярности подарком из списка предпочитаемых стали парфюмерия и косметика - 21%, на третьем месте путешествия - 20%", - говорится в пресс-релизе, распространенном в среду.

В ходе опроса выяснилось, что примерно каждому третьему не хватит всей заработной платы для того, чтобы приобрести новогодние подарки для близких, друзей и родственников.

"В качестве презента россияне рассматривают конфеты и сладкие подарки - 45% респондентов планируют дарить подобное, 34% также планируют дарить парфюмерию или косметику. Самым непопулярным вариантом подарка для родственников и друзей стали домашние животные - 1%", - говорится в сообщении HeadHunter.

Опрос также показал, что почти 53% работников в этом году не планируют делать подарки своим коллегам.





