Мамедьяров сообщил о договоренности встретиться с Налбандяном в январе

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров сообщил о договоренности встретиться с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в январе 2018 года. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство АПА, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министрами ИД Турции и Ирана.

«О сроках встречи сообщат сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Есть договоренности встретиться в середине января»,- сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров.

По его словам, встреча состоится в одной из европейских стран. «В Вене мы обменялись мыслями. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ оценят обсуждения и примут решение. Я даже сказал, что готов вести переговоры 2 дня, главное – результат»,- сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров.

Последняя встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым состоялась в Вене 6-го декабря. На встрече с ее начала присутствовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер, а также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Затем встреча продолжалась с глазу на глаз.

По предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров договорились о следующей встрече в начале будущего года, обговаривались также сроки следующрго визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

По итогам заседания Совета министров ОБСЕ в Вене главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан приняли совместное заявление.

В заявлении говорится:«По случаю заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан, – по-прежнему едины в нашем стремлении оказывать посредническое содействие в мирном урегулирования нагорно-карабахского конфликта на базе основополагающих принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы ее применения, уважения территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение. Мы вновь заявляем о нашей общей приверженности переговорам по мирному разрешению данного конфликта как единственному пути достижения подлинного примирения между народами региона.

Мы приветствуем возобновление диалога на высшем уровне между президентами Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября с.г., а также встречу между министрами иностранных дел этих стран, которая состоялась 6 декабря в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы. Мы выражаем удовлетворение в связи с активизацией переговорного процесса и призываем стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромиссов по сущностным вопросам политического урегулирования. Дальнейшее затягивание лишь усложнит ситуацию и может поставить под вопрос приверженность Сторон достижению прочного соглашения.

Со ссылкой на заявление двух президентов о своем обязательстве предпринять дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения, мы настоятельно призываем Баку и Ереван принять проект предложения ОБСЕ по расширению миссии Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Кроме того должны быть реализованы и другие решения, принятые в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году. Мы также приветствуем рассмотрение Сторонами предложений сопредседателей, направленных на возобновление гуманитарных контактов между армянами и азербайджанцами, а также содействие Международному комитету Красного Креста в его усилиях по обмену информацией о пропавших без вести лицах, и призываем Стороны избегать неуместной политизации указанных важных гуманитарных шагов.

Наши страны по-прежнему готовы к тесному сотрудничеству со Сторонами в деле достижения устойчивого мирного урегулирования. Мы поручили нашим сопредседателям продолжать свою посредническую деятельность в целях содействия достижению компромисса по рабочим предложениям, представленным на рассмотрение Сторон, но при этом подчеркиваем, что основная ответственность за прекращение нагорно‑карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана».