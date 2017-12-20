Посол Армении Эстера Мкртумян вручила верительные грамоты президенту Уругвая Табаре Васкесу

Посол Армении в Уругвае Эстера Мкртумян (резиденция в Буэнос-Айресе) вручила верительные грамоты президенту страны Табаре Васкесу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

После официальной церемонии вручения верительных грамот, в ходе последовавшей беседы, собеседниками обсуждался нынешний уровень дружественных отношений между двумя странами и возможности дальнейшего сотрудничества.

Посол Армении в Уругвае Эстера Мкртумян поблагодарила власти Уругвая за содействие Армении, и в первую очередь за то, что Уругвай возглавил список стран, признавших Геноцид армян. Дипломат высказала слова признательности за проведение на высоком государственном уровне мероприятий в честь 100-летия Геноцида армян.

В свою очередь, президент Уругвая Табаре Васкес высоко оценил роль армянской общины Уругвая в политической, экономической и общественной жизни, и выразил готовность содействовать развитию двусторонних отношений с Арменией.