Турция подтвердила, что выдвигала условия для ратификации армяно-турецких протоколов

Министр ИД Турции Чавушоглу не поленился заявить в Баку о том, что ратификации армяно-турецких протоколов не последует до тех пор, пока условия, выдвинутые Турцией, не будут выполнены.

Это еще раз подтверждает истиность заявления МИД Армении от 16-го декабря о том, что «Сразу после подписания протоколов Анкара отступила от договоренностей – не только отказавшись ратифицировать их, но и вернувшись к языку предусловий, что она использовала до начала процесса. Последнее заявление МИД Турции стоит в том же ряду.

Анкара не гнушается того, чтобы лишний раз повторять свои предусловия, увязывая их с урегулированием проблемы Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана, произвольно ссылаясь на резолюции Совбеза ООН, которые не имеют никакого отношения с переговорным процессом по урегулированию.

Всем известно, что в Протоколах нет ни слова о карабахском урегулировании. После подписания, вновь вернувшись к языку предусловий, Турция пошла против международной общественности, которая как тогда, так и сейчас придерживается урегулирования армяно-турецких отношений без каких-либо предусловий.

Турецкая сторона отказалась от ратификации Протоколов и умышленно направила весь процесс в тупик. Именно по этой причине Армения была вынуждена приостановить процедуру ратификации, оставаясь в процессе урегулирования, что руководителями многих стран приветствовалось и было встречено с пониманием».

Фактически, 20-го декабря Турция снова ставит перед Арменией условия для ратификации армяно-турецких протоколов. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство АПА, во время совместной пресс-конференции с министрами ИД Азербайджана и Ирана министр ИД Турции Чавушоглу сказал, что Турция изначально подписывала протоколы на определенных условиях. Министр ИД Турции Чавушоглу сказал, что пока их условия не выполнены, выполнение договоренностей невозможно.

На днях официальная Анкара пыталась взвалить провал армяно-турецких протоколов на Армению, сама же говорит на языке предварительных условий.

Армения встретит весну 2018 года без Цюрихских протоколов. Об этом министр ИД Армении Эдвард Налбандян сказал в своем выступлении в министерстве ИД Греции. В своей пространной речи он осветил приоритеты внешней политики Армении, вопросы мирного урегулирования карабахской проблемы, коснулся недавно подписанного соглашения ЕС-Армения, отметив, что Армения придает особую важность началу процесса либерализации визового режима с ЕС.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян представил позицию Армении по вопросу армяно-турецких отношений. Он напомнил, что, по инициативе президента Армении, стартовал процесс нормализации отношений с Турцией, который привел к подписанию в октябре 2009 года Цюрихских протоколов.

«Тем не менее, до сих пор данные документы не были ратифицированы, поскольку Турция выдвинула необоснованные предусловия, которые противоречат духу и букве протоколов. Данные документы не могут вечно оставаться заложниками, и именно в этом причина, что президент Армении в сентябре с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Армения аннулирует эти два протокола, поскольку нет какого-либо позитивного сдвига для их реализации, и мы встретим весну 2018 года без этих инициатив», – сказал Налбандян. Заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Греции в связи с армяно-турецкими протоколами широко освещалось турецкими СМИ. Заявление было опубликовано в многочисленных газетах и онлайн-СМИ.

Турецкий Hurriyet процитировал следующее заявление главы МИД Армении Налбандяна: «Президент Армении в сентябре заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Армения объявит Протоколы недействительными, так как у них нет никакого позитивного прогресса в вопросе их ратификации, и мы войдем в весну 2018 года без этих протоколов».HaberTurk также процитировал такое же предложение, напомнив, что протоколы должны были быть ратифицированы парламентами двух стран.Milliyet сообщает, что протоколы были подписаны при посредничестве Швейцарии.Заявление Налбандяна также цитировалось многими другими агентствами, такими как Sputnik, Cumhuriyet, CNN Turk, Gazete Duvar, Bianet, Haberler и другие.