Мировые экономические потери из-за катастроф в 2017 году составили $306 млрд

Сумма общих экономических потерь из-за природных и техногенных катастроф в 2017 году по сравнению с прошлым годом возросла на 63% и составила около $306 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщило в среду Швейцарское перестраховочное общество Swiss Re.

"США пострадали сильнее всего с учетом ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария", - отметили в Swiss Re. Швейцарское перестраховочное общество напомнило, что "сезон ураганов в 2017 году (в США - ИФ) стал самым затратным" с 2005 года.

В свою очередь западные СМИ отметили, что, несмотря на рост экономических потерь, число человеческих жертв в 2017 году не отличается значительно от прошлого года.

"В 2017 году в результате катастроф по всему миру погибло или пропало без вести более 11 тыс. человек, примерно столько же, сколько и в 2016 году", - сообщили в Swiss Re.