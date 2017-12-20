Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Ученые объяснили, как спорт помогает бросить курить


Регулярные занятия физическими упражнениями помогают легче пережить синдром отмены, развивающийся в результате отказа от курения. Как передает Арменпресс, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале British Journal of Pharmacology.

Ученые отмечают, что, несмотря на наличие подтвержденных данных об эффективности спорта при лечении никотиновой зависимости, механизмы этого явления оставались неизвестными.

В результате проведенного на лабораторных мышах эксперимента выяснилось, что физические нагрузки, вне зависимости от их интенсивности, оказывают влияние на расположенные в гиппокампе α7 никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. В результате развития зависимости их чувствительность снижается, и организму требуется все большая "доза" никотина. Спортивные нагрузки же восстанавливают их активность и тем самым позволяют снизить симптомы синдрома отмены.

 

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации