Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала длинный список картин, которые поборются за главную номинацию премии "Оскар" - "Лучший фильм". Согласно информации, опубликованной 19 декабря на сайте киноакадемии, на получение статуэтки в этой номинации будет претендовать 341 фильм, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно правилам академии, картина-кандидат должна иметь продолжительность не менее 40 минут, быть показана в любом коммерческом кинотеатре города Лос-Анджелес (штат Калифорния) не позднее 31 декабря и находиться в прокате не менее семи дней.

Среди соискателей премии в номинации "Лучший фильм" - американские картины "Чудо-женщина", "Бегущий по лезвию 2049" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", британские "Дюнкерк" и "Кингсман: Золотое кольцо". Также среди них оказался связанный со скандалом фильм "Все деньги мира" - на финальном этапе работы над картиной обвиненного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси заменил Кристофер Пламмер.

В итоговую номинацию могут попасть от пяти до десяти картин, ее результаты будут объявлены 23 января следующего года. Сама же 90-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.





