Леди Гага будет на постоянной основе выступать с концертами в Лас-Вегасе

Популярная американская певица Леди Гага будет в течение двух лет выступать со своими шоу в одном из концертных залов Лас-Вегаса (штат Невада) на постоянной основе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

31-летняя исполнительница подписала контракт о проведении серии концертов в развлекательном комплексе Park MGM. Певица будет выступать в зале, рассчитанном на 5,3 тыс. зрителей, в котором ранее давали постоянные шоу, в частности, Шер и Рики Мартин.

Как сообщает журнал Entertainment Weekly, концерты Леди Гаги начнутся в конце следующего года. Их точное число неизвестно, однако, по данным газетыLas Vegas Review Journal, певица даст в первый год как минимум 36 шоу. За каждый концерт исполнительница получит $400 тыс., сообщили источники издания.

"Я всю жизнь мечтала о том, чтобы выступать в Лас-Вегасе", - приводит Entertainment Weekly заявление певицы. Она отметила, что в этом городе на постоянной основе с концертами выступали Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Джуди Гарленд и Лайза Миннелли. По словам Леди Гаги, она польщена предоставленной ей "честью создать шоу, которое Лас-Вегас никогда еще не видел".

Свой последний альбом под названием "Joanne" Леди Гага выпустила в октябре прошлого года

Родившаяся в Нью-Йорке в 1986 году Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - певица, продюсер и актриса. Она выпустила к настоящему моменту пять студийных альбомов, проданных общим тиражом в размере 27 млн копий. Певица, известная своим эпатажным поведением, обладает множеством музыкальных наград, включая шесть премий Grammy. ЖурналForbes в течение нескольких лет включал ее в список самых влиятельных женщин в мире.



