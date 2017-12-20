Проявления армянофобии есть не только в детской литературе, но и в азербайджанских учебниках: в Ереване презентован сайт Azerichild.education

В Азербайджане проявления армянофобии не только в детской и молодежной литературе, но и в присутствуют практически во всех учебниках, а также в методических пособиях для учителей. Как передает «Арменпресс», об этом во время презентации сайта Azerichild.education заявила социолог, кандидат политологических наук Армине Адибекян, представляя результаты исследований.

Сайт Azerichild.education – сборник выдержек из азербайджанских учеников, свидетельствующих о том, что ксенофобия в Азербайджане заложена в учебном процессе, посредством которого азербайджанским детям с детства внушается ненависть к армянскому народу. Сайт представлен на 2 языках – английском и русском. «Уже в четвертом классе ребенок может прочесть в стихотворении, что Азербайджан жил бы счастливее, если бы не было Армении»,- сказала Армине Адибекян.

Сайт Azerichild.education – часть масштабного проекта Azerichild.info, в рамках которого широким слоям общественности как в Армении, так и за ее пределами предоставлена возможность ознакомиться с самым опасным проявлением армянофобии в Азербайджане – на уровне детской и юношеской литературы: в детских сказках, стихах, играх, учебной и популярной литературе для детей.

Сайт включает в себя выдержки из учебников по различным дисциплинам, одобренных Министерством Образования Азербайджанской Республики и включенных в школьную программу. В них отражены десятки примеров проявления армянофобии, ненависти и языка вражды, которые сегодня культивируются в Азербайджане на официальном уровне – от первого лица государства до средств массовой информации.

Кандидат политических наук, доцент и эксперт по вопросам Азербайджана Анжела Элибегова, представляя проект, в свою очередь подчеркнула, что проявления ксенофобии можно встретить не только в азербайджанских учебниках истории, но и учебниках литературы и даже музыки. «Мы собрали все это в один проект», – добавила Элибегова.

По ее словам, на сайте представлены и первоисточники учебников, чтобы при желании читатели могли сами ознакомиться с ними и убедиться в подлинности опубликованных цитат.

Сайт Azerichild.education – сборник выдержек из азербайджанских учеников, свидетельствующих о том, что ксенофобия в Азербайджане заложена в учебном процессе, посредством которого азербайджанским детям с детства внушается ненависть к армянскому народу. Сайт создан при содействии ГНКО «Центр общественных связей и информации» аппарата президента РА.

Сайт Azerichild.education – часть масштабного проекта Azerichild.info, в рамках которого широким слоям общественности как в Армении, так и за ее пределами предоставлена возможность ознакомиться с самым опасным проявлением армянофобии в Азербайджане – на уровне детской и юношеской литературы: в детских сказках, стихах, играх, учебной и популярной литературе для детей.