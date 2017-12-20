Метро и автобусы в Тбилиси будут бесплатными на Новый год

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет обслуживать граждан и гостей Тбилиси бесплатно, заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе на заседание городского правительства, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Ранее Каладзе сказал, что 31 декабря метро будет обслуживать пассажиров в течение всей ночи. Кроме того, будут выделены специальные автобусы, которые будут возить пассажиров до мест проведения новогодних концертов, которые в этом году пройдут на окраине столицы – в районах Глдани и Самгори, а также в исторической части Тбилиси.

"Мы объявили, что метро обеспечит бесплатную перевозку пассажиров. Услуги автобусов также будут бесплатными. Те, кто хочет отправиться в Глдани, Варкетили и на площадь Европы и поприсутствовать на концертах, смогут сделать это как на метро, так и на автобусах", — заявил Каладзе.

В Тбилиси уже чувствуется приближение Нового года — на улицах столицы включено новогоднее освещение. Главную елку страны у здания парламента в центре столицы на проспекте Руставели зажгли 15 декабря.

С 18 декабря в районах Глдани-Надзаладеви, Дидубе, Ваке-Сабуртало и Исани-Самгори, в 16 точках, начали функционировать новогодние ярмарки. Они будут работать до 14 января.

В парке "Дедаена" разместится новогодний городок, в котором на протяжении двух недель будут проводить концерты, новогодние шествия, спортивные мероприятия, обустроят парк аттракционов, открытый кинотеатр и каток.

Развлекательные мероприятия будут проходить в Тбилиси с 24 декабря по 7 января.





