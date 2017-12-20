Компания Ucom подготовила новогодний подарок для всех абонентов IP-телевидения

С 20 декабря по 13 января все абоненты услуги U!TV насладятся теплой и доброй атмосферой Нового года в семейном кругу, просматривая телевизионную продукцию известных международных компаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

В специально выделенной для этого периода в разделе «Видеопроката» папке «New Year 2018» абоненты Ucom найдут веселые новогодние фильмы и мультфильмы для бесплатного просмотра. Эксклюзивной продукцией порадуют телеканал фильмов Paramount Comedy и развлекательный телеканал Discovery Turbo Xtra. Ряд телеканалов с фильмами, таких, как ViP Megahit, ViP Premiere и Spike можно будет посмотреть исключительно в сети Ucom.

«Мы делаем все возможное, чтобы телезрители Ucom могли выбрать лучшее из разнообразия многожанровой и высококачественной продукции ведущих создателей телеконтента. Желаем приятного просмотра и, пользуясь случаем, хорошего Нового года! » - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Добавим, что в этот период музыкальный, фильмовый, детский и спортивный контент телеканалов VH1 Classic, Paramount Channel, Boomerang, Eurosport 1 HD украсит праздничные дни как самых маленьких телезрителей, так и взрослой аудитории.