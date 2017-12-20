Премьер-министр Армении Карен Карапетян назначил нового помощника

Премьер-министр Армении Карен Карапетян назначил в должности своего нового помощника Диану Казарян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

До этого Диана Казарян являлась руководителем ГНКО «Центр информации и анализа».