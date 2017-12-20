В рамках проводимой двенадцатой ежегодной конференции ООН (Организация объединенных наций) по управлению интернетом, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян и президент "ICANN" (Интернет-корпорация зарегистрированных наименований и серий) Ëран Марби подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, стороны согласились продолжить сотрудничество в сфере развития наименования доменов, оказывать содействие использованию международных доменов и мульти-бенефициальной модели интернет управления.

Целью Меморандума является укрепление отношений между Министерством транспорта, связи и информационных технологий Армении и "ICANN", повышение уровня осведомленности о миссии "ICANN" и вовлечение заинтересованных армянских сторон в деятельности "ICANN".

"ICANN" – международная корпорация, которая предоставляет странам и территориям IP адреса и наименования доменов высокого уровня.