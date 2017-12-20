До 25-го декабря в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки: МЧС

МЧС Армении сообщает, что по положению на 14:00 20-го декабря на некоторых дорогах республики на территории Армении, в том числе, на дороге Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц местами имеется гололед.

Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, со второй половины дня 20-го, с 21-24-го декабря, 25-го декабря – ночью, в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 20-24 в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

В Араратской области, в Апаране, Арагаце, Ахуряне, Гюмри, Маралике, Артике, Раздане, Чаренцаване, Джермуке, на дорогах Сараван-Зангер и Сотк-Карвачар ожидается снегопад.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.