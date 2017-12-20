Сербия рассчитывает на посредничество РФ в урегулировании ситуации в Косове

Сербия рассчитывает на посреднические усилия России в урегулировании ситуации в Косово. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как напомнил Вучич, тема Косово поднималась на состоявшихся во вторник переговорах с президентом России Владимиром Путиным. "У нас есть определенные договоренности, в случае каких-либо конфликтов для примирения формат будет расширяться, - отметил он. - Я спросил, может ли Россия тоже стать посредником. Президент России согласился".

"Если албанцы будут требовать, чтобы американцы стали посредниками в переговорах по Косово, то мы будем требовать, чтобы Россия подключалась", - добавил сербский президент.





