"Поддержим цветом": жители Барселоны вывешивают флаги перед выборами

Жители Барселоны перед наступлением дня внеочередных выборов в региональный парламент вывешивают желтые флаги и полотенца в знак поддержки идеи независимости Каталонии и политиков, арестованных Мадридом, как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости. Также в городе много флагов Каталонии и Барселоны, но попадаются и знамена Испании.

Сейчас в районе знаменитой туристической улице Рамбла в центре Барселоны на каждом шагу попадаются признаки наступающих выборов. Особой популярностью пользуются полосатые флаги Каталонии и Барселоны. Некоторые жители Готического квартала вывешивают из своих окон однотонные желтые флаги (как один из цветов флага Каталонии) или просто желтые полотенца.

Многие активисты надевают на грудь маленькие желтые значки в виде повязки или банта. "По этим значкам мы узнаем единомышленников. Собираемся в кафе и обсуждаем, как будем действовать", — объяснила РИА Новости значение символа женщина средних лет. По ее словам, сторонники независимости также ведут группы в соцсетях.