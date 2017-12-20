Назван самый популярный фильм года

Самой популярной лентой 2017 года оказался хоррор о расизме «Прочь» режиссера Джордана Пила. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные с киноресурса Rotten Tomatoes.

Фильм ужасов получил 99 процентов положительных отзывов от почти 300 кинокритиков. Зрители также поставили картине высокую оценку — 87 процентов. «Прочь» рассказывает о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители «высшего общества» — закоренелые расисты.

Мелодрама «Любовь — болезнь» Майкла Шоуолтера заняла второе место с 98 процентами от 242 кинокритиков и 89 процентами от зрителей. Фильм посвящен романтическим отношениям пакистанца (Кумэйл Нанджиани) и американки (Зои Казан). На третьей строчке — военный боевик Кристофера Нолана «Дюнкерк» (92 и 82 процента голосов).

В топ-10 также вошли фильмы «Чудо-женщина», «Леди Берд», «Логан», «Звездные войны: Последние джедаи», «Малыш на драйве», «Тайна Коко» и «Тор: Рагнарек».