Глава британского МИД не верит в перезагрузку отношений с РФ, но выступает за диалог

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает невозможной перезагрузку отношений с Россией, но выступает за продолжение сотрудничества. Такую позицию он изложил в опубликованном в среду интервью Польскому агентству печати, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отвечая на вопрос о предстоящем на этой неделе визите в Москву, Джонсон сказал, что "не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией". "Я не верю, что это возможно на данном этапе. Нельзя продолжать отношения, делая вид, что ничего не произошло", - отметил глава британской дипломатии, добавив, что его страна решительно настроена на сохранение введенных в отношении РФ санкций до тех пор, "пока не прекратится дестабилизирующая ситуацию в Донбассе активность и не будет решен вопрос о статусе Крыма".

По словам Джонсона, позиции Лондона и Москвы "по Украине и Сирии сильно различаются". Кроме того, в Великобритании озабочены предполагаемой "активностью РФ в сфере кибербезопасности и ее деятельностью на территории Западных Балкан".

Вместе с тем, как подчеркнул глава Форин оффиса, следует сохранять рабочие отношения с Москвой и взаимодействие в тех сферах, где возможен компромисс.



