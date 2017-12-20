Деятельность Макрона одобрили чуть больше половины французов

Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона составляет 52%, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду компанией BVA, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Рейтинг популярности французского лидера вырос впервые за последние несколько месяцев.

В частности, за последний месяц Макрону удалось улучшить показатели на шесть процентных пунктов.

Активнее всего поддерживают главу государства молодежь, пенсионеры и люди с высоким заработком.

Респонденты отметили, что одобряют деятельность президента страны, поскольку он придерживается предвыборных обещаний. Между тем, серьезное недовольство французов вызывает трудовая реформа, которая предусматривает большую гибкость для работодателей в вопросах условий и оплаты труда сотрудников, а также снижает стоимость увольнения сотрудников.

Опрос проводился 18-19 декабря. В нем приняли участие около 1,2 тыс. человек.