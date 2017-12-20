В Министерстве сельского хозяйства Армении рассматривают внедрение ранней диагностики заболеваний растений путем проведения видеосъемок

В Министерстве сельского хозяйства Армении рассматривают проведение ранней диагностики заболеваний растений путем внедрения инновационных технологий. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян. По его словам, состоялись предварительные обсуждения с фондом «Fast» о методологии подобных технологий. Как сказал замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян, есть намерение основываться на отечественных технологиях. «Есть армянские организации, которые предлагают интересные модели, позволяющие проводить видеосъемки, оценивать ожидаемый урожай, рассматривают проведение ранней диагностики заболеваний растений, что позволит бороться с ними своевременно»,- рассказал замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян. По его словам, ведомая сейчас работа не связана с финансовыми затратами. Сейчас изучается вопрос о том, какие модели можно применять в Армении.

«Мы планируем организовать встречи с учеными, чтобы вникнуть в суть вопроса, у нас есть инфраструктура, которая позволит осуществлять съемки с высоким разрешением, надо определить также, какие мощности мы имеем для дальнейшего анализа полученных данных»,- рассказал замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян.

На вопрос, идет ли речь о БПЛА, он ответил, что возможно применение и БПЛА, и съемок со спутникам с самолета и пр.

«Возможностей много, надо оценить – которые из них применимы в Армении, это крайне предварительное, но интересное обсуждение. Министерство сельского хозяйства Армении всегда ищет инновационные методы ведения хозяйства – как для предприятий, так и для физических лиц»,- сказал замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян.