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CNN: в парке развлечений Disney World в США установили говорящий манекен Трампа


Компания Disney установила в своем тематическом парке развлечений в американском штате Флорида говорящий манекен президента США Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Речь идет об аттракционе под названием "Зал президентов", в котором представлены фигуры глав американского государства. Некоторые из них являются говорящими.

Специально для аттракциона президент записал речь, в которой он рассуждает на тему духа американского народа, а также говорит о конституции США.

Манекен облачен в темный костюм с полосатым галстуком. Помимо возможности воспроизводить речь, он обладает способностью совершать различные телодвижения.



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