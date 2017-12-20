Голосование по законопроекту о создании единой судебной системы в Ереване прошло в НС Армении в накаленной атмосфере

Национальное Собрание Армении сегодня продолжает работу внеочередного заседания: на голосование вынесены обсужденные накануне, 19 декабря, проекты законов. Голосование по законопроекту о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Армении прошло в НС Армении в накаленной атмосфере. Как передает «Арменпресс», законопроектом предлагается объединить все суды первой инстанции Еревана: отныне здесь будет действовать единых суд первой инстанции. Поскольку закон об Уголовно-процессуальном кодексе Армении относится к числу конституционных законов, поправки к нему могут быть приняты не менее, чем 3/5 голосов, т.е., требуется 63 голоса. Обэтом до начала голосования сообщил председатель НС Армении Ара Баблоян.

Депутат НС Армении от оппозиционной фракции «Елк» Эдмон Марукян заявил, что представляемая им фракция проголосует против проекта о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА. Депутат от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА), бывший генпрокурор РА Геворк Костанян заявил: «Я принципиально против положения касательно создания в Ереване единого суда первой инстанции, поскольку есть опасения, что это послужит дополнительным бременем для населения. И если мы будем руководствоваться заложенной в обосновании к проекту логикой, получится, что ни один госорган не должен иметь подразделений в административных районах Еревана. В любом случае, я проголосую „за”, однако данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение во втором чтении. Я уже договорился с авторами законопроекта».

Затем депутат от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал всех, кто не поддерживает данный законопроект, не участвовать в голосовании, поскольку тогда законопроект не пройдет.

Председатель НС Армении Ара Баблоян поставил законопроект на голосование, по результатам электронного голосования «за» проголосовали 61 депутат, фракции «Елк» и «Царукян» не голосовали.

После этого председатель НС Армении Ара Баблоян заявил, что не сработала кнопка голосовавшего «за» Рустама Махмудяна, кроме того, положительное мнение оставила зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян, которая находится в командировке. «Следовательно, прибавим эти 2 голоса, получим 63, и законопроект считается принятым»,- сообщил председатель НС Армении Ара Баблоян.

Выяснение обстоятельств голосования и подсчета продолжалось, свои мнения высказали представители и РПА, и оппозиции, затем председатель НС Армении Ара Баблоян поставил на голосование следующий вопрос. Фракции «Елк» и «Царукян» покинули зал заседаний.