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Подписан меморандум о взаимопонимании о создании работающих по принципу одного окна единых центров обслуживания граждан Армении


В правительстве в присутствии премьер-министра Армении Карена Карапетяна между министерством труда и социальных вопросов, министерством территориального управления и развития и компанией «ВФ Уорлдвайд Холдингс» был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, документ подписали министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асатрян, министр территориального управления и развития Армении Давид Локян и региональный директор компании «ВФ Уорлдвайд Холдингс» Прабудда Сен.
Меморандум о взаимопонимании направлен на сотрудничество в сфере создания работающих по принципу одного окна единых центров обслуживания граждан с целью предоставления гражданам Республики Армения в электронной форме государственных услуг, включая социальные и муниципальные услуги. 



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