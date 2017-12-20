Подписан меморандум о взаимопонимании о создании работающих по принципу одного окна единых центров обслуживания граждан Армении

В правительстве в присутствии премьер-министра Армении Карена Карапетяна между министерством труда и социальных вопросов, министерством территориального управления и развития и компанией «ВФ Уорлдвайд Холдингс» был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, документ подписали министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асатрян, министр территориального управления и развития Армении Давид Локян и региональный директор компании «ВФ Уорлдвайд Холдингс» Прабудда Сен.

Меморандум о взаимопонимании направлен на сотрудничество в сфере создания работающих по принципу одного окна единых центров обслуживания граждан с целью предоставления гражданам Республики Армения в электронной форме государственных услуг, включая социальные и муниципальные услуги.