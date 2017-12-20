Facebook запустит новую функцию распознавания лиц, позволяющую отслеживать фото

Социальная сеть Facebook запускает новую функцию, благодаря которой пользователи сети будут получать оповещения, когда кто-то загружает фотографии с их изображением. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает портал TechCrunch.

С помощью функции под названием Photo Review, по данным портала, можно будет отслеживать фотографии, на которых пользователь сети присутствует, но не помечен специальной отметкой или "тэгом". После обнаружения такого снимка изображенный на нем человек может отметить себя самостоятельно, попросить удалить публикацию или обратиться с таким требованием в техподдержку Facebook. Действие новой функции, уточняет портал, распространяется только на открытые страницы.

В ближайшие недели Photo Review будет запущена во всех государствах, где присутствует Facebook, кроме европейских стран и Канады, поскольку действующее на их территории законодательство запрещает социальной сети использовать технологию распознавания лиц.