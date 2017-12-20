Спецпосланник ООН по Сирии Де Мистура приедет в Москву 21 декабря

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил РИА Новости, что приедет в Москву 21 декабря, сообщает Арменпресс.

"Я приеду в четверг", — сказал Де Мистура.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что визит спецпосланника ООН в российскую столицу может состояться до нового года.

Во вторник Де Мистура выступил в Совете Безопасности ООН с докладом об итогах восьмого раунда межсирийских переговоров. После брифинга члены Совета провели закрытые консультации по вопросу. Как сообщил РИА Новости по итогам встречи постпред Японии Коро Бешо, председатель Совета Безопасности ООН в декабре, Де Мистура сказал членам СБ, "что продолжит серьезную работу, но о конкретном графике не упомянул".