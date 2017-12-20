Вследствие ДТП в Араратской области госпитализировано 7 человек

Вследствие ДТП на дороге Ереван-Ерасх у села Мармарашен в Араратской области госпитализировано 7 человек. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, первый сигнал из больницы был получен в Масисском отделении полиции в 09:05, о том, что к ним доставлены пострадавшие в ДТП.

«На данный момент, оперативная группа пока находится на месте ДТП, в МЦ Масиса обратилось 5 пострадавших, в МЦ Арташата – 2 пострадавших в ДТП»,- сообщает полиция. Сведений о числе столкнувшихся автомобилей полиция пока не сообщает. По словам пресс-секретаря МЧС Армении Наны Гндоян, в МЧС сигнала о ДТП не поступало.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что серьезно автомобили в ДТП не пострадали: автовладельцы даже не вызывали страховых агентов, продолжив свой путь.

Как ранее сообщали СМИ, ДТП произошло в 07:20, столкнулось 53 автомобиля, которые выстроились на протяжении 1.5 км.