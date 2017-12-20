Цивилизованный мир не должен позволять И.Алиеву представлять карабахский конфликт в качестве религиозного:Армен Ашотян

Карабахский конфликт не имеет никакого отношения к религии. Как передает «Арменпресс», об этом на 17-м заседании Комиссии парламентского сотрудничества Армения-Евросоюз заявил председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.

По его словам, азербайджанская сторона пытается представить карабахский конфликт как геополитический или религиозный.

«Представьте себе, как было бы опасно, если карабахский конфликт стал религиозным конфликтом, с учетом подъема ИГИЛ. Это подогрело бы ад еще на один градус. Необходимо предотвратить подобное восприятие. Будет опасно, если цивилизованный мир не остановит Ильхама Алиева и позволит представлять карабахский конфликт в качестве религиозного», – сказал председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.

Он напомнил также о резолюции Европейского парламента о ситуации в Советской Армении, отметив, что она была принята в 1988 году.

«В данной резолюции Европейский парламент поддержал карабахское движение, требование армянского меньшинства о воссоединении с Социалистической Республикой Армения. Европейский парламент в данной резолюции осуждает также погромы армян в азербайджанском городе Сумгаит в феврале 1988г.

Карабахское движение квалифицируется как демократическое, национальное», – сказал председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.

«Хотел бы подчеркнуть, что в Арцахе сейчас проживают тысячи людей, которые должны пользоваться основополагающими правами, предусмотренными ООН. Я не говорю о политических правах. Они и так пользуются данным правом. Здесь необходимо больше подчеркнуть необходимость участия населения Арцаха в культурных, образовательных, природоохранных и других программах, поскольку на данный момент они лишены этого.

Статус-кво не позволяет народу Арцаха участвовать, например, в программах, финансируемых ЕС. Молодежь Арцаха не имеет права участвовать в образовательной программе “Erasmus +”», – сказал председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.