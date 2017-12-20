На территории Армении ожидается потепление

На территории Армении со второй половины дня 20-го, с 21-24-го декабря, 25-го декабря – ночью, в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 20-24 в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Ночью 20-го и 21-го декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении, в Ереване ночью 20-го декабря ожидается погода без осадков, со второй половины дня 20-го, с 21-25 время от времени ожидаются осадки. С 20-24 декабря ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.