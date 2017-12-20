На территории области Гегаркуник закрытых дорог нет, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении транспорта областной администрации, по положению на 20-е декабря все дороги проходимы.

По положению на 11:00 20-го декабря снег идет только в Севане, в Гаваре, Варденисе, Мартуни и Чамбараке пока осадков не наблюдается, все дороги открыты.