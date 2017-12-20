CNN: рейтинг поддержки Трампа в США достиг рекордного минимума

Деятельность президента США Дональда Трампа на посту главы государства одобряют лишь 35% американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что это минимальный показатель популярности Трампа среди всех соответствующих опросов CNN с начала его президентства. Негативно к деятельности нынешнего американского лидера относятся 59% респондентов. Для сравнения, в марте текущего года Трампа поддерживали 45% участников опроса CNN, проведенного в том месяце.

Кроме того, нынешние показатели популярности Трампа являются худшими для любого из американских президентов по состоянию на последний календарный месяц первого года их правления, отмечает телеканал. Так, Джордж Буш - младший завершил первый год своего президентства с уровнем поддержки около 86%, Джон Кеннеди - с 77%, Дуайт Эйзенхауэр - с 69%. Ричарда Никсона, Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обаму в декабре в конце первого года их правления поддерживали 55-59% американцев.

При этом, если брать исключительно республиканцев, то среди них деятельность Трампа в настоящий момент одобряют до 85% опрошенных, передает CNN. Среди демократов таковых набирается лишь 4%.

Опрос проводился с 14 по 17 декабря, участие в нем приняли более 1 тыс. американцев. Погрешность его результатов составляет около 3,8 п. п.



