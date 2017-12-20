Президент Армении Серж Саргсян выступит с речью на зимней сессии ПАСЕ

В Страсбурге 22-26 января пройдет зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт СЕ, ПАСЕ в ходе осенней сессии в третьем туре избрала нового главу Ассамблеи сроком на 3 месяца. Главой ПАСЕ была избрана представитель Кипра Стелла Кириакидес. Она будет занимать свой пост до открытия зимней сессии в Страсбурге, в ходе которой пройдут выборы нового председателя ПАСЕ.

На зимней сессии ПАСЕ с речами выступят президент Армении Серж Саргсян, кронпринцесса Дании Мэри, министр иностранных дел Дании в качестве председателя в Комитете министров Совета Европы, премьер-министр Дании и президент Австрии.