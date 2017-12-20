США объявили о планах ввести запрет на ракетные разработки Ирана

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании СБ ООН, что Вашингтон планирует вынести на рассмотрение Совбеза ряд мер по ужесточению санкций против Ирана в связи с поставками Тегераном вооружений йеменским повстанцам-хуситам, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы можем разработать санкции против Ирана в ответ на явные нарушения эмбарго на поставки Йемену", - сказала дипломат.

По ее словам, тот факт, что Саудовская Аравия повергается ракетному обстрелу со стороны повстанцев, является "красным сигналом тревоги" для СБ ООН.

По мнению Вашингтона, хуситы используют для ударов по Саудовской Аравии ракеты, произведенные и поставленные Ираном.

В соответствии с существующими ограничениями, Тегерану запрещается производить ракеты, способные нести ядерные заряды. Н.Хейли предлагает ввести полный запрет на производство Ираном баллистических ракет.