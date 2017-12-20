Бако Саакян поздравил по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности
11:40, 20 Декабрь, 2017
20 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится:
"Уважаемые сотрудники и ветераны Службы национальной безопасности!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Вы осуществляете важную службу, от эффективности которой во многом зависит обеспечение национальной безопасности, защита интересов личности, общества и государства. На высоком уровне находится ваше сотрудничество с министерством обороны, направленное на охрану государственных границ.
Гражданин Арцаха должен быть уверен, что живет в обеспеченной и безопасной стране. И в этом деле весома роль системы национальной безопасности, профессиональная подготовка и высокие человеческие качества служащих.
Для успешного осуществления ваших функций государство проводит последовательную работу в направлении оснащения структуры современными материально-техническими средствами, улучшения рабочих и социальных условий служащих. Эта политика будет продолжена и впредь.
Дорогие друзья!
Вновь поздравляю вас и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов в вашей ответственной службе!"