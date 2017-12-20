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Бако Саакян поздравил по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности


20 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю профессионального праздника служащего органов национальной безопасности. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится:
"Уважаемые сотрудники и ветераны Службы национальной безопасности!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Вы осуществляете важную службу, от эффективности которой во многом зависит обеспечение национальной безопасности, защита интересов личности, общества и государства. На высоком уровне находится ваше сотрудничество с министерством обороны, направленное на охрану государственных границ.
Гражданин Арцаха должен быть уверен, что живет в обеспеченной и безопасной стране. И в этом деле весома роль системы национальной безопасности, профессиональная подготовка и высокие человеческие качества служащих.
Для успешного осуществления ваших функций государство проводит последовательную работу в направлении оснащения структуры современными материально-техническими средствами, улучшения рабочих и социальных условий служащих. Эта политика будет продолжена и впредь.
Дорогие друзья!
Вновь поздравляю вас и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов в вашей ответственной службе!"

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