Сенат США одобрил налоговую реформу

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе. За высказался 51 сенатор, против - 48, сообщает MarketWatch. Теперь документ будет направлен в Палату представителей для повторного голосования, которое обусловлено процедурными проблемами, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее во вторник члены Палаты представителей одобрили проект масштабной налоговой реформы. По итогам голосования 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против. При этом только 12 республиканцев решили голосовать вместе с демократами против проекта.

Президент США Дональд Трамп уже успел поздравить республиканцев, которые голосовали за проект. "Мои поздравления Полу Райану, Кевину Маккарти, Кевину Брейди, Стивену Скэлису, Кэти Макморрис Роджерс и всем выдающимся республиканцам Палаты представителей, которые голосовали за сокращение налогов", - заявил Трамп.

После одобрения в Конгрессе документ будет направлен на подпись президенту США.